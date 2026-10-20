Albingaunia, ecco il nuovo esterno: Raul Maria Prisco è nuovo giocatore bianconero

Albenga. L’Albingaunia può contare su un esterno in più: ufficiale l’approdo in bianconero di Raul Maria Prisco. Classe 2005, il centrocampista si ricongiunge con Matteo Cocco nelle trafile della squadra ingauna. Nella passata stagione aveva giocato proprio nell’Arenzano con l’allenatore albenganese. Tra le altre, il giocatore ha militato in Serie D con il Vado ed è cresciuto nella primavera del Perugia. Un innesto di livello per una squadra che, fino a pochi mesi fa, avrebbe dovuto lottare per la Prima Categoria, e che oggi si ritrova addirittura nei piani alti della Promozione dopo le prime partite di campionato.

Il comunicato del club:

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