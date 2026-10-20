Alle Terrazze una giornata con i volontari della Protezione civile, ci sarà anche un simulatore sismico

Sabato 24 ottobre il Centro Commerciale Le Terrazze ospiterà l’iniziativa “Protezione Civile: Una giornata con noi”, un appuntamento interamente dedicato a diffondere la cultura della prevenzione, promuovere la riduzione dei rischi e far conoscere ai cittadini le principali norme di autoprotezione. L’iniziativa, inserita nel calendario della Settimana Nazionale della Protezione Civile, sarà curata dai volontari del Gruppo Comunale della Spezia, con il supporto degli operatori della Croce Rossa Italiana. I volontari saranno a disposizione dei visitatori per fornire informazioni, consigli utili e dimostrazioni pratiche su come comportarsi in situazioni critiche (come terremoti, alluvioni, incendi boschivi e altre emergenze).

Nel corso della giornata sarà inoltre a disposizione del pubblico un simulatore sismico, uno strumento interattivo che permetterà di sperimentare direttamente la percezione di una scossa di terremoto in un ambiente controllato, imparando a testare e comprendere sul campo le corrette norme di comportamento da adottare. Sapere cosa fare prima, durante e dopo una situazione di pericolo è infatti fondamentale per la sicurezza di tutti e per il benessere della comunità. Sono previste anche attività per i più piccoli organizzate dal gruppo giovani della Croce Rossa Italiana della Spezia. Nel pomeriggio i volontari intratterranno i bambini con il trucca-bimbi e la posibilita’ di colorare alcuni disegni inerenti la Protezione Civile, che ciascuno potrà portare a casa in ricordo.

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