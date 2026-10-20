Allerta arancione su Genova, gli scenari: due ondate di temporali in arrivo. A rischio i piccoli torrenti: le disposizioni di sicurezza

Genova. L’allerta meteo arancione, che interessa il ponente e il centro della regione, è scattata questa mattina alle 7 e durerà fino alla mezzanotte di oggi. Durante la giornata lo scenario prevede al momento il passaggio di due picchi temporaleschi distinti, ma in continuità un con l’altro, che potranno creare criticità anche severe al suolo, con gli occhi puntati sui piccoli torrenti e sui versanti del grandi bacini genovesi.

Secondo i modelli previsionali, infatti, dalla Franca è in arrivo un robusto fronte perturbativo, anticipato da un nucleo attivo sul ponente ligure dalle prime ore di questa mattina. Quest’ultimo già nelle prossime ore potrebbe innescare una serie di temporali autorigeneranti che dovrebbero coinvolgere Genova e il ponente della sua provincia dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio, soprattutto verso sera, è atteso il passaggio più intenso: una larghissima convergenza che attraverserà la Liguria da Ponente a Levante, generando temporali a carattere di nubifragio a partire dal pomeriggio, con il culmine ipotizzato al momento verso sera.

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