Bando concessioni demaniali marittime, Lerici cerca esperti per consulenza specialistica

Il Comune di Lerici cerca un servizio di consulenza e assistenza specialistiche interdisciplinari in materia di concessioni demaniali marittime; ieri da parte dell’ente la pubblicazione di un avviso pubblico per ricevere manifestazioni di interesse in tal senso. In particolare Palazzo civico ritiene idoneo alla tipologia di incarico da affidare e alle esigenze dell’ente ricevere manifestazione di interesse da parte di due professionisti in forma congiunta o associata (ad esempio studi professionali con commercialisti e avvocati) con competenze differenti: un commercialista/revisore dei conti con esperienza in valutazioni aziendali; un avvocato preferibilmente con esperienza maturata in attività anche recenti correlate alla gestione delle concessioni demaniali marittime.

La diramazione dell’avviso giunge a valle di una serie di considerazioni, riportate nel documento stesso, prima delle quali il fatto che Palazzo civico è chiamato a indire il bando – disciplinare della procedura comparativa e i relativi allegati per le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime. A seguire, il documento segnala che il Comune, nel Consiglio comunale tenutosi il mese scorso, ha approvato una variazione al Piano Spiagge (Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali, aggiornando l’impianto originario del luglio 2025, e che l’ente “ha affidato incarico a professionisti tecnici per le verifiche di conformità urbanistica e catastale relative a tutti i soggetti titolari di concessioni demaniali marittime, in vista dei bandi di gara relativi alle concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico- ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo”.

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