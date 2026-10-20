Caro gasolio, in Liguria autotrasporto in difficoltà ma per ora niente fermi: “Tariffe da adeguare del 15%”

Liguria. Si allargano le proteste degli autotrasportatori e degli agricoltori contro l’aumento dei costi del carburante. Inizialmente partite da Sicilia, Calabria e Puglia, si sono estese anche alla Campania e al Lazio, tra blocchi autostradali e manifestazioni. Conseguenza diretta, gli approvvigionamenti stanno subendo pesanti tagli, con distributori rimasti privi di carburanti e scaffali dei supermercati su cui scarseggiano alcuni prodotti, in particolare la frutta e la verdura. Una situazione che sembra contenuta al Sud Italia e che in Liguria non sta avendo ricadute, almeno al momento.

In Liguria nessuna carenza di ortofrutta, ma si guarda alla Spagna

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