Casarza: “Sono italiano, lo giuro”, incontro rimandato al 27 ottobre

Da Anna Maria Armanino

Causa allerta arancione all’Auditorium di Villa Sottanis è stato spostato a martedì 27 ottobre l’incontro con SiMohamed Kaabour: laureato in interculturalità, insegna lingua e cultura araba ed educazione civica nelle superiori ed è consigliere comunale a Genova. Ha scritto un libro “Sono italiano, lo giuro” (2025). Dialogherà con P. Mauro Armanino (SMA) missionario, rientrato lo scorso anno dopo 14 anni in Niger. Tema di base: “Un altro mondo è ancora possibile?” organizzato dall’Associazione Popoli Solidali col patrocinio del Comune.

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