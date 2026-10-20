Centrale unica del 118, il Consiglio regionale dice No alla richiesta di sospendere la riforma

Liguria. Il progetto per la realizzazione di una Centrale Operativa Regionale unica del 118 in Liguria va avanti. Il Consiglio regionale ha respinto l’ordine del giorno 442, presentato dal consigliere del Partito Democratico Roberto Arboscello e sottoscritto dai colleghi di opposizione, che chiedeva di sospendere temporaneamente l’iter di centralizzazione del servizio di emergenza sanitaria. L’atto è stato bocciato con 16 voti contrari della maggioranza di centrodestra e 9 favorevoli della minoranza, incassando anche il parere negativo dell’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò.

La proposta puntava a mettere in pausa l’accorpamento delle attuali strutture per approfondire le criticità emerse sul territorio, coordinando il percorso ligure con la riforma nazionale della sanità d’emergenza. L’obiettivo dichiarato non era il blocco definitivo del piano, ma una verifica preventiva sulle garanzie tecnologiche, sulla formazione degli operatori e sulla conoscenza delle specificità geografiche della regione. Tra le ipotesi sollevate da Arboscello, anche quella di ridurre le cinque centrali attuali a due o tre strutture, evitando di concentrare tutto il servizio in un solo polo.

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