Contro il Latina il Picco è pronto per infrangere il muro dei 10000

Ottomilaquattrocentotrentasei spettatori di media fanno dell’Alberto Picco il miglior pubblico di tutto il girone B di serie C, il quarto di tutta quanta la Lega Pro dopo Catania (15.793), Salernitana (11.683) e Union Brescia, che sale sul podio e si mette davanti al pubblico di Viale Fieschi, ma solo per un pugno di numeri (8558). Siamo soltanto all’inizio, tra le quattro e le sei partite disputate fra le mura amiche, ma già adesso le distanze rispetto a chi viene dopo si presentano abbastanza importanti. E lo Spezia, che sabato ritorna in Viale Fieschi per sfidare un Latina in piena salute di prestazioni e risultati, potrà contare sull’entusiasmo crescente dovuto certamente alla prima posizione, corroborata nell’ultimo mese e mezzo anche dai recenti successi in trasferta in casa di Reggiana, Pescara e Ravenna, senza dimenticare anche gli acuti di San Benedetto del Tronto e Perugia. E allora non sarà difficile immaginare che questa volta il borderò delle presenze possa sconfinare per la prima volta in stagione il muro dei 10000 (anche perché non ci sono restrizioni per i tifosi ospiti che tuttavia non saranno comunque numerosissimi) dopo esserci andato vicino in occasione dell’ultima partita in casa contro il Gubbio, quando ci si fermò, ufficialmente, a quota 9558.

Proprio da oggi pomeriggio avrà inizio la vendita dei tagliandi per la sfida Spezia-Latina, in programma sabato 24 ottobre alle ore 14:30, sul terreno dello stadio “Alberto Picco”.

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