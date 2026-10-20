Fondazione Carispezia aderisce al progetto “Paesaggio che vai” per valorizzare cammini e comunità locali

Percorsi che attraversano territori e paesaggi, raccontano la storia dei luoghi e contribuiscono a valorizzare il patrimonio culturale e naturale, rafforzando il legame con le comunità locali. Sono i cammini italiani, al centro di “Paesaggio che vai. Cammini d’Italia per fare comunità”, l’iniziativa sperimentale promossa nell’ambito della Commissione Beni e Attività culturali di Acri, a cui partecipa anche Fondazione Carispezia che coinvolge 20 cammini in diverse regioni italiane, tra cui due percorsi che interessano il territorio della Spezia e della Lunigiana: la Via Francigena e la Via dei Monti o de Pontremolo, con interventi dedicati alla tutela e alla valorizzazione dei tracciati e al miglioramento della loro fruibilità.

Il progetto è realizzato congiuntamente da 12 Fondazioni di Origine Bancaria italiane, nell’ambito della Commissione Beni e Attività culturali di Acri: Fondazione Cariplo, Fondazione Carispezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione con il Sud, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione di Modena, Fondazione di Sardegna e Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti.

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