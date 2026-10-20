Giovane donna investita in via Filzi a Pegazzano

Apprensione per una giovane investita oggi pomeriggio a Pegazzano. I fatti risalgono alle 16 circa quando una 25enne, per dinamiche in fase di accertamento sarebbe stata colpita da un’automobile, condotta da un uomo di mezza età, mentre attraversava sulle strisce. Sul posto sono intervenuti la Pubblica assistenza della Spezia e l’automedica Delta 1 del 118. La 25enne è stata ricoverata al Sant’Andrea della Spezia in codice giallo per una sospetta frattura al bacino. Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata degli interventi.

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