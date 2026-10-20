Il prefetto Cantadori visita l’Archivio di Stato

Il prefetto della Spezia, Andrea Cantadori, si è recato in visita ufficiale presso la nuova sede dell’Archivio di Stato della Spezia. Ad accoglierlo la direttrice Francesca Nepori insieme al personale dell’istituto. Durante il sopralluogo nella struttura di fine Ottocento, restaurata e situata nei pressi della stazione ferroviaria, il prefetto ha visitato la mostra “I Bronzi alla Patria” e i depositi archivistici, che custodiscono oltre tre chilometri lineari di documentazione di storia locale e nazionale. Tra i documenti esaminati figurano la “Pace di Dante” del 1306, testimonianza del legame tra il poeta e la Lunigiana, e alcuni frammenti trecenteschi della Divina Commedia impiegati in passato per la rilegatura di registri notarili. A margine dell’incontro, il prefetto ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro di conservazione e tutela del patrimonio documentale svolto dall’istituto, sottolineandone il ruolo per la memoria storica della provincia.

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