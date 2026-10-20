L’alessandrino Davide Gandino dirige Spezia-Latina

Sarà Davide Gandino di Alessandria l’arbitro di Spezia-Latina, in campo sabato 24 ottobre allo stadio Picco. Una prima per il fischietto piemontese, in serie C dalla stagione 2022/23. Per lui seconda partita del girone B da direttore di gara in quest’annata dopo Guidonia-Livorno della sesta giornata.

Accanto a lui ci saranno gli assistenti Riccardo Leotta di Acireale e Alessandro Marchese di Napoli. Il quarto ufficiale sarà Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo con Filippo Pignatelli di Viareggio all’Fvs.

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