Lutto nella Cisl: addio a Ettore Torzetti, segretario generale aggiunto Fnp Cisl Liguria

Genova. Addio a Ettore Torzetti, storico segretario della Fit Cisl Liguria che si era occupato a lungo di trasporti per poi ricoprire importanti ruoli nazionali, prima sempre nei trasporti e poi nel sindacato dei pensionati della Cisl.

“La scomparsa di Ettore Torzetti lascia un vuoto immenso, nella Cisl e nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di lavorare al suo fianco e di condividere con lui un pezzo di strada – si legge in una nota del sindacato – Come Cisl Liguria, vogliamo ricordarlo soprattutto per l’uomo che è stato. Ettore aveva qualità straordinarie che non si improvvisano e che vanno ben oltre i ruoli ricoperti: la profonda sensibilità, la sua capacita di sdrammatizzare anche le situazioni più difficili con intelligenza e con un’ironia penetrante e quella rara integrità morale che si riconosce nei fatti, giorno dopo giorno, senza bisogno di proclami”.

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