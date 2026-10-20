Maltempo, allerta arancione fino all’alba: a Genova le scuole restano aperte

Genova. L’atteso fronte di maltempo è arrivato sulla Liguria, e Arpal ha deciso di prolunare l’allerta arancione sino alle 6 di mercoledì 21 ottobre su Genova e Savona, per poi diventare gialla fino alle 9.

Alla luce dell’orario in cui è in vigore l’allerta, la stragrande maggioranza dei Comuni in provincia di Genova ha deciso di tenere le scuole aperte. Anche il Comune di Genova, dopo la riunione del centro operativo al Matitone, ha deciso di tenere le scuole aperte dopo la scelta di chiuderle martedì mattina.

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