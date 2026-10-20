Maltempo, il nubifragio allaga strade e negozi. L’allerta continua: “Nuovo passaggio nelle prossime ore”

Genova. Breve ma decisamente intenso. Questo il resoconto in sintesi del passaggio pomeridiano del fronte perturbativo che questo pomeriggio ha travolto Genova, in allerta arancione da questa mattina. In un paio d’ore, il nubifragio ha allagato strade, sottopassi e scantinati, facendo rivivere l’incubo alluvione per i cittadini e i commercianti soprattutto di San Fruttuoso, San Martino e Foce, con segnalazioni arrivate anche dalla Valbisagno e dalla Valpolcevera.

Il fronte perturbativo atteso e previsto dai modelli nelle scorse ore, di fatto ha solo sfiorato la nostra città, deviato al largo della Corsica dal vento di libeccio che ha surclassato lo scirocco montante da sud est, spingendo la grande massa frontale verso le coste della Toscana, e scaricando in mare parte del suo carico.

» leggi tutto su www.genova24.it