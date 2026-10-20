Manutenzione chiusini a San Terenzo, via Garibaldi chiude al traffico

L’amministrazione comunale di Lerici comunica che sono in programma a San Terenzo alcuni interventi di manutenzione ordinaria sui chiusini di accesso alla rete idrica situati nel tratto terminale di via Garibaldi, in corrispondenza dell’ingresso di piazza Brusacà. “Si tratta di un punto particolarmente sollecitato dal transito veicolare, dove il passaggio continuo dei mezzi determina nel tempo un’usura delle strutture stradali, rendendo necessari interventi periodici di manutenzione e messa in sicurezza”, dice Marco Muro, assessore comunale a Manutenzioni e Decoro. Per consentire le verifiche tecniche preliminari, mercoledì 21 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 11.00, via Garibaldi resterà temporaneamente chiusa al traffico, con deviazione dalla rotatoria di Bagnara che impedirà ai veicoli di scendere al borgo di San Terenzo. “Il sopralluogo permetterà di valutare lo stato dei manufatti, definire nel dettaglio le lavorazioni necessarie e programmare il successivo intervento di manutenzione – riferisce Palazzo civico in una nota -. Quest’ultimo avrà una durata prevista di qualche giorno, con una programmazione delle lavorazioni articolata in fasce orarie differenziate, così da consentire il ripristino della normale circolazione nei momenti di maggiore intensità del traffico. La particolare conformazione della strada e la posizione dei chiusini rendono infatti necessaria la chiusura completa della carreggiata durante le operazioni, non essendo possibile garantire il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza”.

“Si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria che assume particolare importanza per la sicurezza della circolazione – aggiunge l’assessore Muro -. Intervenire tempestivamente significa prevenire situazioni di potenziale pericolo e garantire condizioni adeguate di percorribilità. Siamo però consapevoli della delicatezza di questo tratto viario, fondamentale per la mobilità della frazione, e proprio per questo abbiamo scelto di procedere con una prima verifica tecnica, necessaria a organizzare le successive lavorazioni nel modo più efficace possibile. L’obiettivo è concentrare le chiusure nelle fasce orarie meno critiche, restituendo la strada alla circolazione nei momenti di maggiore afflusso e riducendo al minimo le ripercussioni sulla viabilità”.

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