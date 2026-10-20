Meteo, attesi temporali e precipitazioni di forte intensità: possibili disagi diffusi e fenomeni di dissesto

Liguria. Ci troviamo alle porte di un intenso peggioramento di stampo autunnale: sono attese precipitazioni di forte intensità sulla nostra regione con criticità legate alla stazionarietà dei fenomeni tra Martedì e Mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: fenomeni autorigeneranti stazionari tra Savonese e Genovese centro-occidentale; in queste aree saranno possibili disagi diffusi e fenomeni di dissesto, oltre che un progressivo innalzamento dei corsi d’acqua fino al superamento della soglia rossa (nella prima parte di giornata rii e bacini medio-piccoli e nella seconda metà estensione ai bacini medio-grandi). Entro fine periodo, cumulate pluviometriche localmente superiori ai 250 mm. (Centro-Ponente) e diffusamente superiori agli 80-100 mm. sull’intero territorio regionale.

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