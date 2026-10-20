Meteo, nubifragi in arrivo in due ondate: tarda mattinata e prima di sera. Possibili criticità idrogeologiche

Genova. Nel corso della nottata sviluppo di nuclei precipitativi a sfondo temporalesco al largo delle coste Savonesi, in risalita ed in intensificazione nelle prime ore del mattino. Cieli molto nuvolosi o coperti altrove con possibilità più basse di pioggia. A partire dalla mattinata, in fase pre-frontale, è attesa un ulteriore recrudescenza dei fenomeni tra Genovese Occidentale e Savonese, con ratei precipitativi superiori ai 100 mm/h e la tendenza all’evoluzione in un sistema temporalesco autorigenerante; Quest’ultimo tenderà a stazionare nelle medesime zone (tra Albenganese e Voltrese) causando l’innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e possibili disagi diffusi sul territorio. Il sistema tenderà, seppur lentamente, a traslare verso Est, andando ad interessare il Savonese orientale e il Genovese centro-occidentale.

A partire dalle ore tardo-pomeridiane atteso l’ingresso del fronte sul Ponente con precipitazioni diffuse a carattere di nubifragio, in progressiva estensione ai settori del Centro-Levante; In questa fase sono attesi fenomeni di dissesto e possibili esondazioni di rii minori, nelle aree interessate dall’evento mattutino e primo-pomeridiano. Decentramento dei fenomeni verso Genovese centro-orientale e successivamente Spezzino in serata con fenomeni intensi e innalzamento graduale dei livelli idrometrici anche dopo la mezzanotte.

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