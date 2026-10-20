Mostra, testimonianze, pulizie, dibattiti: al centro sociale di Corea torna “Cosa è stato il 25 ottobre 2011”

Il comitato di quartiere Piano di Vezzano I e II promove la seconda edizione di “Cosa è stato il 25 ottobre 2011”, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre presso il centro sociale di Corea. “Il 25 ottobre 2011 l’alluvione colpì duramente la Val di Magra, la Val di Vara, lo Spezzino e le Cinque Terre, lasciando una ferita profonda nel territorio e nelle comunità che lo abitano – afferma il comitato in una nota -. Da quel giorno, per molti di noi, la vita è cambiata. È cambiato il modo di guardare al territorio e di convivere quotidianamente con il rischio, in un contesto in cui la crisi climatica rende sempre più evidente l’incertezza e la fragilità dei nostri abitati. A quindici anni da quella giornata, il nostro comitato continua a portare avanti un obiettivo che riguarda la messa in sicurezza del fiume Magra e la tutela del territorio. Una battaglia che non vuole limitarsi al ricordo, ma interrogarsi su ciò che è stato fatto, ciò che ancora manca e sul futuro delle comunità che vivono vicino alle sponde del fiume”.

“Quest’anno – proseguono dal comitato di quartiere – vogliamo inoltre porre l’attenzione sulla vivibilità e sulla tutela delle aree verdi, raccontando la progressiva sottrazione, di fatto, di questi spazi alla popolazione. Per noi quelle aree rappresentano un vero e proprio polmone verde del territorio, uno spazio di socialità, di incontro e di vita quotidiana a cui non vogliamo rinunciare. L’iniziativa sarà quindi un’occasione per ricordare, riflettere e dare voce a una comunità che da quindici anni chiede sicurezza, cura del territorio e il diritto a vivere pienamente gli spazi che la circondano”.

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