Paolo Asti al Ravello Lab per discutere di comunicazione e nuovi pubblici della cultura

Ci sarà anche Paolo Asti, presidente dell’associazione spezzina Startè e operatore culturale nel contesto nazionale e internazionale, a Ravello Lab – International Forum che, organizzato da Federculture, Centro Universitario Europeo Beni Culturali e Ministero della Cultura, si svolgerà dal 22 al 24 ottobre a Villa Ruffolo a Ravello.

I colloqui internazionali di quest’anno avranno come tema Memoria e contemporaneità – Attraversare l’arte.

“Ogni anno, la partecipazione a questo evento, mi offre stimoli nuovi e la possibilità di creare relazioni scambiando esperienze – commenta Asti –. Il position paper del panel a cui avrò modo di partecipare, dal titolo Comunicare e informare: i doveri della cultura, è particolarmente interessante in quanto declinato nel comunicare la cultura in Italia: nuovi pubblici, linguaggi innovativi e collaborazione tra le istituzioni. Il tavolo di lavoro coordinato da Umberto Bonisoli già ministro della Cultura e coordinatore dell’ufficio studi di Federculture che, nel settembre scorso, è stato tra i relatori della Sarzana Summer School – conclude l’ex assessore alla cultura del comune della Spezia – partirà da una semplice domanda: stiamo facendo tutto il possibile e tutto il necessario per comunicare la cultura?”.

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