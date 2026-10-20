Passa la prima ondata di maltempo. Comune e Provincia con gli occhi puntati su canali, strade e ponti

La prima perturbazione sullo Spezzino è passata e al momento non sono stati necessari particolari interventi. Ma gli occhi restano puntati alle prossime ore, quando la provincia sarà raggiunta da una seconda ondata che potrebbe rivelarsi più dirompente. Provincia e Comune della Spezia seguono da vicino la situazione su strade e cantieri, rilanciando l’appello alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti non necessari.

La pioggia di queste ore non ha provocato danni e sono già partiti i controlli in più zone della città. Intanto, come previsto dalle procedure, sono state rese reperibili tutte le squadre di operai della Provincia e quelle delle ditte convenzionate, pronte a intervenire lungo la viabilità provinciale. I sorvegliati speciali saranno i ponti a Piana Battolla e tra Borghetto e Brugnato, dove sono presenti i cantieri. Massima attenzione anche per quei tratti stradali che garantiscono l’unico accesso alle zone abitate.

Spostandosi verso il territorio comunale della Spezia, il quadro è seguito dal Coc: quando la pioggia si è fatta più intensa, gli operatori della Protezione civile e gli operai del comune hanno eseguito più di un sopralluogo. In città sotto la lente anche i canali Cappelletto, Rossano e Dorgia. In totale la macchina comunale per il pronto intervento potrà contare su un centinaio di persone tra personale reperibile e volontari della Protezione civile. “Il Coc resterà aperto e operativo fino alla fine dell’allerta – ha spiegato l’assessore alla Protezione civile Pietro Antonio Cimino – vogliamo rivolgere anche un appello alla cittadinanza a osservare tutte le norme di autoprotezione e a rispettare l’ordinanza attiva. Ai cittadini residenti nelle zone servite dal porta a porta è stata sconsigliata l’esposizione dei mastelli, perché le perturbazioni intense potrebbero trascinarli via”.

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