Pietra Ligure, Fatnassi ancora decisivo: “Lavoro molto bene con Moraglia, per me è un papà calcistico”

“So che ho questa qualità da fuori, ma dovrei sfruttarla di più. Quando posso calciare da fuori, lo faccio. – ha dichiarato -. Questa è stata una partita molto difficile: come quella contro la Lavagnese, era una gara chiusa, molto fisica e complicata da sbloccare. Mi è andata bene in occasione del gol. Siamo stati molto bravi anche a non abbassarci troppo e a chiudere la partita sul 2-0. Sono tre punti molto pesanti”.

Con Moraglia c’è una bella sinergia che parte da lontano: “Sto lavorando molto bene con lui. È un allenatore che ho avuto nell’ultimo anno di settore giovanile, prima di entrare nel mondo dei grandi. Continuo a crescere con lui e lo considero un po’ un papà calcistico. Lavoro molto bene con lui e cerco di fare il più possibile quello che mi chiede, anche se a volte è un po’ punzecchiante. Penso soprattutto alla squadra: il mio gol ha contribuito a conquistare questi tre punti e questo è l’importante”.

L’intenzione del gruppo pietrese è guardare partita dopo partita: “Adesso non guardiamo la classifica. Sicuramente fa piacere vederla e ci permette di lavorare con molta più serenità, ma il campionato è ancora lunghissimo. Sappiamo che ci saranno tante sorprese e che si può perdere su qualsiasi campo“.

“Sicuramente mi sento un giocatore che deve ancora crescere tanto. Ho già diversi anni alle spalle con i grandi, nonostante la giovane età, ma sento che la strada è ancora molto lunga. Penso soltanto a migliorarmi ogni giorno, a guardare avanti e a lavorare per crescere sempre di più“.