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Pietra Ligure, Fatnassi ancora decisivo: “Lavoro molto bene con Moraglia, per me è un papà calcistico”

Pietra Ligure, Fatnassi ancora decisivo: “Lavoro molto bene con Moraglia, per me è un papà calcistico”

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Genova. Le doti balistiche di Amin Fatnassi hanno dato un grande contributo al Pietra Ligure nell’ultima settimana. Nelle sfide con Lavagnese e Athletic Club Albaro, il centrocampista biancoceleste ha messo a segno due reti da fuori area aiutando i suoi alle due vittorie che hanno permesso il raggiungimento della vetta in solitaria del campionato.

“So che ho questa qualità da fuori, ma dovrei sfruttarla di più. Quando posso calciare da fuori, lo faccio. – ha dichiarato -. Questa è stata una partita molto difficile: come quella contro la Lavagnese, era una gara chiusa, molto fisica e complicata da sbloccare. Mi è andata bene in occasione del gol. Siamo stati molto bravi anche a non abbassarci troppo e a chiudere la partita sul 2-0. Sono tre punti molto pesanti”.

Con Moraglia c’è una bella sinergia che parte da lontano: “Sto lavorando molto bene con lui. È un allenatore che ho avuto nell’ultimo anno di settore giovanile, prima di entrare nel mondo dei grandi. Continuo a crescere con lui e lo considero un po’ un papà calcistico. Lavoro molto bene con lui e cerco di fare il più possibile quello che mi chiede, anche se a volte è un po’ punzecchiante. Penso soprattutto alla squadra: il mio gol ha contribuito a conquistare questi tre punti e questo è l’importante”.

L’intenzione del gruppo pietrese è guardare partita dopo partita: “Adesso non guardiamo la classifica. Sicuramente fa piacere vederla e ci permette di lavorare con molta più serenità, ma il campionato è ancora lunghissimo. Sappiamo che ci saranno tante sorprese e che si può perdere su qualsiasi campo“.

Sicuramente mi sento un giocatore che deve ancora crescere tanto. Ho già diversi anni alle spalle con i grandi, nonostante la giovane età, ma sento che la strada è ancora molto lunga. Penso soltanto a migliorarmi ogni giorno, a guardare avanti e a lavorare per crescere sempre di più“.

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