Sanità, Candia (AVS): “Liste d’attesa problema irrisolto in Liguria, servono meno armi e più investimenti in salute”

Liguria. “La Corte dei Conti ha stabilito che le liste d’attesa non stanno diminuendo e che i fondi stanziati dal governo Meloni sono insufficienti per affrontare l’emergenza. A questo dramma quotidiano per i pazienti si somma la scarsa completezza delle informazioni trasmesse dalle Regioni per valutare i risultati conseguiti, che sono comunque inadeguati. La Piattaforma nazionale delle liste d’attesa evidenzia problemi nelle prestazioni programmate, differenze tra le date degli appuntamenti proposte e quelle accettate, ritardi tra la prescrizione e il primo contatto col Cup. La Corte dei Conti chiede di adottare interventi strutturali per superare le carenze di personale, attraverso trasparenza, monitoraggio continuo, responsabilità istituzionale, impiego efficiente delle risorse e una rendicontazione puntuale dei risultati”. Selena Candia, capogruppo regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, lancia un appello alla giunta regionale Bucci e al governo Meloni, chiedendo di sospendere i tagli e intervenire con nuove risorse a favore della sanità pubblica.

“La Liguria continua a soffrire per le liste d’attesa sanitarie che sono diventate inaccettabili per centinaia di migliaia di persone, tanto che molti rinunciano a curarsi oppure si rivolgono al privato, con costi esorbitanti. Come confermato dalla Corte dei Conti, al contrario di quanto affermato da Bucci, il problema delle liste d’attesa non si è risolto nella nostra regione. Ci sono grosse difficoltà per le prese in carico, per alcune specialità e per territori che sembrano essere stati dimenticati dalla giunta Bucci”, denuncia Selena Candia.

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