“Stagione dei traghetti stabile e segnali positivi. Il mare può alleggerire il traffico, ma servono risorse”

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La stagione 2026 della navigazione nel Golfo della Spezia, le prospettive di potenziamento dei collegamenti via mare come alternativa al traffico su strada, il ruolo dei finanziamenti pubblici e le opportunità offerte dal turismo internazionale. Sono alcuni dei temi affrontati da Roberto Bertogna, dirigente del Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti, intervistato da Matteo Cantile per Blue Talk, il format di RLV – La Radio a colori, dedicato al mare, alla sua sostenibilità e alle sue economie, nell’appuntamento settimanale uscito questa mattina. Nel confronto, Bertogna traccia un bilancio di una stagione caratterizzata da una sostanziale stabilità dei collegamenti e da una lieve preferenza per l’approdo del Terrizzo, sull’isola Palmaria, rispetto al Pozzale. Ma guarda soprattutto al futuro della mobilità nel Golfo: ampliare il servizio oltre la stagione estiva è possibile, a patto di individuare le risorse necessarie e affrontare nodi come l’accessibilità agli imbarchi e i parcheggi di interscambio. Spazio anche all’esperienza positiva del collegamento serale gratuito del venerdì con Lerici, pensato per ridurre l’uso dell’auto e favorire la sicurezza, e alle prospettive del turismo straniero, tra i mercati di Olanda e Belgio da intercettare con proposte sempre più mirate.

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