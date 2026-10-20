The Italian Sea Group, sono cinque in totale le offerte vincolanti per gli asset: due puntano all’intera azienda

Ci sono cinque potenziali acquirenti per The Italia Sea Group (ma per l’acquisto delle sue attività – gli asset – e non della società in sé). La società informa che la seconda fase del processo competitivo si è conclusa con la ricezione di cinque offerte vincolanti: vale a dire chi verrà scelto dalla società sarà obbligato a mantenere l’offerta avanzata. Tutte le offerte pervenute sono relative a operazioni strutturate esclusivamente nella forma dell’Asset Deal: tutte e cinque le offerte ricevute sono strutturate come Asset Deal (cessione di rami d’azienda). Gli acquirenti non vogliono comprare le azioni della società Tisg (portandosi dietro tutti i vecchi debiti e problemi legali ndr), ma vogliono comprare solo i beni materiali e immateriali (es. i cantieri, i macchinari, i marchi, i contratti in corso). Di queste cinque offerte, due puntano a comprare tutta l’azienda per intero (il “complesso aziendale nella sua interezza”), mentre le altre tre (tra le quali quella di Sanlorenzo e Polo Nautico Viareggio) puntano solo a parti di essa. Quindi non compare nessuna offerta per l’acquisto delle quote societarie.

“Le offerte – spiega la società – sono attualmente oggetto di valutazione da parte del consiglio di amministrazione, con l’assistenza dei joint financial advisor Meti Corporate Finance e KPMG Advisory. All’esito delle valutazioni in corso, la società provvederà a comunicare tempestivamente al mercato l’offerta selezionata dal consiglio di amministrazione, in coerenza con le tempistiche previste per il deposito del piano di risanamento al Tribunale previsto entro la fine del mese di ottobre. In continuità con quanto già comunicato, l’identità dei soggetti partecipanti e i contenuti delle offerte saranno mantenuti riservati, per esigenze di confidenzialità e al fine di garantire il corretto svolgimento delle interlocuzioni e del procedimento in corso – afferma Tisg-. La società informerà tempestivamente il mercato degli sviluppi rilevanti nel rispetto della normativa applicabile in materia di informazioni privilegiate”.

The post L’alessandrino Davide Gandino dirige Spezia-Latina appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com