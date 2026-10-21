A Sarzana un sabato di shopping con gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Sabato 24 ottobre torna a Sarzana l’appuntamento con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, il mercato itinerante dedicato all’abbigliamento, agli accessori e all’artigianato di qualità. Le bancarelle dell’originale Consorzio saranno presenti in piazza Matteotti e nelle vie limitrofe, dalle 8 alle 19, con orario continuato anche in caso di maltempo. L’iniziativa, che richiama abitualmente numerosi visitatori anche dal comprensorio della Val di Magra, proporrà un’ampia selezione di prodotti della tradizione toscana e italiana, con particolare attenzione alla qualità dei materiali e alle nuove tendenze della moda. Sui banchi troveranno spazio abbigliamento firmato, collezioni di stock, borse, scarpe, articoli in cashmere, pelletteria artigianale, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e tessuti pregiati. Il Consorzio, fondato nel 2002 dall’unione di alcuni operatori dello storico mercato di Forte dei Marmi, ha sviluppato negli anni un calendario di appuntamenti nelle principali piazze italiane. «Il nostro Consorzio – ricorda il presidente Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente re-inventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l’ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l’attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale». Gli organizzatori sottolineano inoltre l’importanza di distinguere il marchio originale dalle iniziative che ne riprendono il nome o il format. Il ritorno a Sarzana rappresenta anche un’occasione di richiamo commerciale per il centro storico, con una giornata di shopping che coinvolgerà residenti e visitatori.