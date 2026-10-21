Athletic Club Albaro, Gallotti: “Miglior partita da quando alleno questa squadra”

Genova. L’Athletic Club Albaro tiene testa alla capolista, difende con ordine e crea le occasioni per colpire, ma alla Sciorba deve arrendersi nel finale. Lo 0-2 arriva nell’ultimo quarto d’ora, con il gol di Fatnassi al 74’ e il raddoppio di Castrofilippo all’89’. Una sconfitta che lascia rammarico a Matteo Gallotti, soddisfatto però della prestazione dei suoi.

“Secondo me è la partita migliore che abbiamo fatto da quando sono allenatore di questa squadra. Abbiamo messo tutto: solidità per 70 minuti, voglia di andare sopra l’avversario, giocare la palla, creare occasioni e cercare la superiorità. Sapevamo di affrontare una squadra con qualità importanti, con centrocampisti che calciano molto bene da fuori. Fatnassi ha fatto il secondo eurogol in sei giorni, quindi dispiace, soprattutto per i ragazzi, che ho visto molto amareggiati. Credo che oggi il risultato non sia meritato e che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”.

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