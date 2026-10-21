Avegno: furgone si ribalta; donna di 76 anni rifiuta il ricovero

Questa mattina alle 11 lungo la provinciale 333, in località Salto, frazione di Avegno al confine con Uscio, un furgone si è ribaltato sulla fiancata sotto la pioggia battente. Sono intervenuti il medico del 118, i militi della Croce Rossa di Uscio, i vigili del foco di Raopallo che hanno estratto la conducente del veicolo, una donna di 76 anni, che ha riportato traumi. La stessa medicata sul posto, avrebbe rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto dell’incidente anche i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita.

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