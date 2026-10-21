Aziende di gres porcellanato: le eccellenze italiane che hanno conquistato il mondo

Italia, un triangolo di terra tra Modena, Reggio Emilia e Sassuolo. Qui, in un raggio di pochi chilometri, si produce più del 80% del gres porcellanato italiano e circa un quarto della ceramica mondiale. È il celebre Distretto Ceramico di Sassuolo, il cuore pulsante di un’industria che ha saputo trasformare l’argilla in arte, innovazione e identità culturale.

Le aziende di gres porcellanato italiane rappresentano oggi un riferimento mondiale per qualità, design, ricerca tecnologica e sostenibilità. Dalla pressatura digitale alle grandi lastre oltre i tre metri, dai decori effetto marmo alle finiture antibatteriche, il Made in Italy ceramico continua a dettare le tendenze globali. In questa guida ti portiamo alla scoperta delle principali aziende italiane del settore, con un focus speciale sulla realtà di punta: Italgraniti Group.

» leggi tutto su www.ivg.it