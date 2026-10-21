Binda a Radio Picco: “Lo Spezia è un fenomeno calcistico-sociale da studiare. Ma il campionato non si vince a ottobre”

“Lo Spezia è un fenomeno calcistico-sociale da studiare”. Non se lo spiega, Nicola Binda, il grande successo della squadra bianca. Dopo la deludente retrocessione dell’anno passato le difficoltà in casa Spezia erano enormi, soprattutto alla vigilia di un campionato, come quello del girone B di Serie C, che prometteva grande competizione al suo interno. Invece, è bastata una decisione a rimettere sui binari giusti la piazza. “Dopo l’annus horribilis della retrocessione c’erano quasi delle macerie, sicuramente a livello psicologico, ed è bastato l’arrivo di un grande manager come Angelozzi per dare una ventata nuova di entusiasmo e ritrovare una squadra che dà risultati. La scelta di riportarlo allo Spezia è stata vincente, riavvicinando una parte importante della città con i tifosi che sono stati ripagati dai risultati. Il clima è cambiato ed è figlio di questa scelta estiva”, racconta il giornalista della Gazzetta dello Sport nel corso del pomeriggio di Radio Picco, la trasmissione in onda dal lunedì al venerdì su RLV – La Radio a Colori.

Un campionato che dice Spezia a +8 dalla seconda.

“Un vantaggio netto sul principale antagonista sconfitto domenica. Dalle altre candidate alla promozione non arrivano segnali particolarmente belligeranti e lo Spezia ha trovato la chiave giusta per partire a mille, mentre gli avversari ancora si fanno domande e non si sono dimostrati all’altezza. In ogni caso non ho mai visto un campionato chiuso ad ottobre con una promozione, anche con un vantaggio netto. Non si può pensare di essere già in Serie B, tutto si deciderà in primavera. Lo scorso anno il Vicenza venne promosso in inverno, nella metà di marzo, e perché lo Spezia possa seguire questo percorso deve continuare con la sua marcia, anche se potranno esserci degli inciampi, e poi bisognerà vedere se qualcuno lì dietro romperà gli indugi. Penso che qualcuno possa farsi sotto, motivo per cui lo Spezia dovrà essere sempre sul pezzo”.

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