Brazilian Jiu Jitsu: il team Matside La Spezia brilla all’Italian Trophy di Roma

Si è aperto nel migliore dei modi il sipario sulla stagione 2026/2027 del Brazilian Jiu Jitsu spezzino. Domenica si è infatti concluso a Roma il 4° Italian Trophy, prestigioso appuntamento di caratura internazionale organizzato da BJJ Italia che segna l’avvio del calendario agonistico. A tenere alti i colori della provincia è stato il team Matside La Spezia, presente alla competizione romana con cinque giovani atlete della sezione Kids, guidate dal Maestro Matteo Musetti. Un quintetto che ha saputo imporsi con determinazione, portando a casa un bottino ricco di podi e prestazioni di alto livello. Grande la soddisfazione a fine gara nelle parole del Maestro Matteo Musetti: “Sono estremamente orgoglioso di tutte le ragazze. Al di là delle medaglie e dei risultati, che sono sicuramente importanti per il morale, ciò che mi rende più felice è l’atteggiamento con cui sono scese sul tatami: grinta, rispetto e tanta maturità tecnica. Vedere i frutti del lavoro quotidiano e lo spirito di squadra che si è creato è la vittoria più grande. Questo è solo l’inizio di una stagione, che ci vedrà protagonisti.”

Le medaglie:

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