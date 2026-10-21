Ceriale, prima gioia. Mambrin: “Era ora che ci prendessimo qualcosa”

Albenga. Prima vittoria in campionato per il Ceriale, che si aggiudica il derby con il Pontelungo al termine di una partita ricca di gol ed emozioni. I biancoblù si impongono 3-2 grazie alla tripletta di Halaj, resistendo alla rimonta granata firmata da Nacci e Sfinjari. Per Marco Mambrin sono tre punti preziosissimi, arrivati al termine di una settimana complicata e contro un avversario che non ha mai smesso di crederci.

“Sono soddisfattissimo, contento dei tre punti, molto preziosi qui, dove è difficilissimo farli. Il Pontelungo non molla mai: sotto 3-0 ci ha dato una lezione di come non si molla mai. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché siamo arrivati con tante assenze e abbiamo vissuto una settimana particolare negli allenamenti, tra infortuni, acciacchi e problemi. Entrambe le squadre hanno onorato il derby in maniera positiva. Sono contentissimo, era ora che ci prendessimo qualcosa. Forse raccogliamo un pizzichino di più rispetto a quello che abbiamo creato, ma nelle partite precedenti ci mancavano diversi punti, senza tema di smentita. Il calcio ogni tanto ti fa recuperare qualcosa”.

» leggi tutto su www.ivg.it