Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Tre domeniche dedicate alla musica classica, con interpreti affermati ed un vasto repertorio. È la proposta della rassegna “I Concerti dell’Accademia”, promossa dall’Accademia Musicale Giuseppe Verdi con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari. Gli appuntamenti si terranno all’Auditorium San Francesco il 25 ottobre e l’1 e l’8 novembre, sempre alle ore 17, l’ingresso è gratuito.

La rassegna si apre domenica 25 ottobre con il recital del pianista Andrea Bacchetti, che eseguirà musiche di Bach, Scarlatti, Mozart, Schubert, Liszt, Verdi, Debussy e Busoni.

Bacchetti ha ricevuto fin da giovanissimo i consigli di Herbert von Karajan, Luciano Berio, Rudolf Serkin Horszowski e Nikita Magaloff. Si è diplomato “Master” all’Accademia pianistica di Imola e ha debuttato a soli 11 anni a Milano con i Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone. Nel corso della sua carriera si è esibito in importanti festival e in numerosi centri musicali internazionali, collaborando con orchestre come Festival Strings Lucerne, Camerata Salzburg, Filarmonica della Scala e Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Incide per Sony Classical.

Domenica 1 novembre sarà protagonista il Doré Quartet, con un programma dedicato a Giuseppe Verdi e Antonín Dvořák. Nato nel 2021 al Conservatorium Maastricht, il quartetto d’archi si è esibito in festival e istituzioni in Italia, Spagna, Austria, Germania e Paesi Bassi, tra cui la Società del Quartetto di Milano, il Bologna Festival e il Muziekgebouw di Eindhoven. Ha ottenuto riconoscimenti in diversi concorsi internazionali ed è stato insignito di una borsa di studio dalla Royal Concertgebouw Orchestra.

L’ultimo appuntamento, domenica 8 novembre, vedrà esibirsi “I Solisti dell’Accademia” con musiche di Ludwig van Beethoven e Maurice Ravel. In programma il celebre Settimino op. 20 di Beethoven, dedicato a Maria Teresa d’Austria. L’opera fu eseguita per la prima volta il 2 aprile 1800, insieme alla Prima Sinfonia, e riscosse un grande successo, diventando una delle composizioni più amate del musicista. L’ensemble “I Solisti dell’Accademia” riunisce musicisti attivi in Italia e all’estero, in formazioni cameristiche, orchestre lirico-sinfoniche e come solisti. Le diverse formazioni proposte consentono di esplorare un’ampia parte del repertorio cameristico, dal Settecento ai primi del Novecento.

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