Commercio, edilizia, nautica: gli annunci di lavoro della settimana e come candidarsi

Dieci posti per operai tirafili, altrettanti per escavatoristi, quattro per camerieri. Queste sono solo alcune delle proposte di lavoro, tra le 94 totali, pubblicate questa settimana dai Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana. Gli annunci disponibili riguardano tutti i settori economici della provincia con particolare attenzione a commercio, edilizia, al settore navale e a quello nautico. Si cerca personale anche nella logistica e nei trasporti.

Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato. Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro.

Qualche consiglio per un buon curriculum. Prima di effettuare una candidatura, leggere bene i requisiti richiesti nell’annuncio e verificare di possedere tutti i requisiti richiesti. Aggiornare sempre il proprio curriculum vitae con le ultime esperienze lavorative, gli eventuali corsi di formazione seguiti e le competenze acquisite in linea col profilo per cui ci si candida. Un modello utile per compilare un buon cv è il formato Europass: un modello standard introdotto dalla Commissione Europea, che permette una lettura rapida e chiara delle competenze dei candidati, dando la possibilità di analizzare con facilità il profilo professionale. A questo link è possibile consultare la piattaforma e la guida gratuita per scrivere il proprio cv Europass.

Per gli aspiranti candidati: nel caso avessero problemi con lo Spid oppure con le candidature effettuate tramite il portale Formazione Lavoro, è possibile inviare per email la propria candidatura, inserendo il numero di riferimento dell’offerta ID e allegando il proprio curriculum aggiornato all’indirizzo mail del CPI indicato nell’annuncio: cpi.laspezia3@regione.liguria.it per quello spezzino e cpi.sarzana@regione.liguria.it per quello di Sarzana. In alternativa è possibile consegnare di persona il proprio curriculum direttamente presso il Centro per l’impiego.

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