Contratti pirata e dumping salariale, l’allarme di Confcommercio e sindacati: “Servono contratti collettivi leader e rappresentanza trasparente”

La proliferazione incontrollata di contratti “pirata” e il dumping salariale rischiano di distruggere il mercato del lavoro e penalizzare le imprese serie. Per difendere la retribuzione giusta e la stabilità del Terziario, l’unica risposta concreta passa attraverso i grandi Contratti collettivi nazionali dei lavoratori – Ccnl leader e un sistema di rappresentanza reale e trasparente.

È quanto emerso durante l’incontro formativo “Ccnl Terziario e dumping contrattuale”, organizzato dall’Ente Bilaterale del Terziario della Spezia (composto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil) nella sede spezzina di Confcommercio in via Fontevivo 19/F. L’evento, accreditato per Consulenti del lavoro e Dottori Commercialisti ha riunito professionisti, imprese e operatori del settore interessati ad approfondire le tematiche legate alla contrattazione collettiva e alla corretta applicazione del Ccnl del terziario.

“L’argomento è di grande rilevanza e interessa sia le aziende sia i lavoratori. – ha dichiarato Giorgia Caporilli, responsabile del settore paghe di Confcommercio La Spezia – L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione e siamo orgogliosi di questo risultato. È stato un importante punto di confronto tra Confcommercio, sindacati, consulenti, Inps, Ispettorato del lavoro e commercialisti. Tutti hanno dato il proprio contributo e credo che questo sia il metodo giusto. Per migliorare le cose è necessario condividere le idee e lavorare insieme. Nessuno ha la verità in tasca: la si costruisce attraverso il confronto e la collaborazione di tutti.”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com