Crisi Amt, Terrile: “Raggiunti gli accordi coi creditori, entro venerdì richiesta di omologa al Tribunale”

Genova. Arriva anche l’ultimo tassello per il salvataggio di Amt. “Intesa Sanpaolo ha deliberato l’accordo – annuncia il vicesindaco Alessandro Terrile -. Aspettiamo che ci mandino tutti i documenti sottoscritti, se manca qualcosa di burocratico lo definiremo, dopodiché avremo tutte le condizioni necessarie per presentare la richiesta di omologa in Tribunale. Se non sarà domani, al più tardi lo faremo venerdì“.

L’accordo con l’istituto bancario era quello che mancava per superare il 60% nella classe dei cosiddetti creditori chirografari, cioè i soggetti non assistiti da cause di prelazione o forme di garanzia. Intesa Sanpaolo dovrebbe riscuotere circa 2,5 milioni, invece ne incasserà solo la metà in un’unica soluzione a gennaio 2027.

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