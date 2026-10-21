Da bene confiscato a ostello sulla Via Francigena, assegnata all’Associazione Vittoria la villetta di via Fratta a Sarzana

La villetta confiscata di via Fratta a Sarzana sarà destinata a ospitare i pellegrini che percorrono la Via Francigena. Il Comune ha infatti concluso la procedura per l’assegnazione dell’immobile, affidandone la gestione a titolo gratuito all’associazione Vittoria Aps che da anni si occupa di offrire sostegno e tutela alle donne del territorio vittime di violenza. L’affidamento è stato formalizzato con la determinazione dirigenziale numero 908 del 20 ottobre, firmata dal dirigente dell’Area 1 Federico Pierucci, al termine dell’iter avviato dall’amministrazione comunale per restituire alla collettività alcuni beni sottratti alla criminalità organizzata. La destinazione della villetta era stata stabilita dalla giunta comunale lo scorso 2 luglio, quando era stato approvato un provvedimento per l’utilizzo sociale di due immobili acquisiti al patrimonio indisponibile dell’ente. Oltre al fabbricato il piano comprende infatti anche un terreno situato in via Triboli, da utilizzare per un progetto di orti sociali.

Per l’assegnazione della villetta era stato pubblicato un apposito avviso pubblico, al quale ha risposto soltanto l’associazione Vittoria Aps. La commissione incaricata della valutazione ha esaminato la proposta presentata, verificandone l’idoneità e la rispondenza ai criteri stabiliti dal bando, esprimendo quindi parere favorevole all’affidamento. Con il nuovo provvedimento il Comune ha approvato anche lo schema contrattuale che disciplinerà le modalità di concessione dell’immobile e le attività affidate all’associazione. L’operazione non comporta spese a carico del bilancio comunale.

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