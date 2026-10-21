Dal ministero 2,5 milioni per la frana di via Zanelli e 400mila euro per la Sp 566 a Sciarpato

Oltre 9,7 milioni di euro per rafforzare la sicurezza del territorio e prevenire il rischio idrogeologico in Liguria: questo l’ammontare di un finanziamento previsto dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per realizzare cinque interventi tra le province di Genova, La Spezia, Savona e Imperia. Le risorse, interamente a carico del bilancio ministeriale, ammontano complessivamente a 9 milioni e 740mila euro. “Risorse importanti per intervenire sui versanti a rischio frana, consolidare le aree instabili e ridurre il rischio idraulico lungo i torrenti, proteggendo il territorio e le infrastrutture. L’obiettivo è passare dai fondi ai cantieri in tempi più rapidi: le semplificazioni introdotte e il rafforzamento dei poteri del commissario straordinario vanno in questa direzione” dichiara il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava.

Il finanziamento come detto riguarda cinque interventi; due di questi sono spezzini. Uno è costituito dai lavori da 2,5 milioni di euro per la mitigazione del rischio legato alla frana di via Zanelli, a Lerici; intervento sul quale ieri il sindaco lericino Marco Russo ha aggiornato il Consiglio comunale: “Nella giunta di questa (ieri, ndr) mattina abbiamo approvato l’atto con il quale l’ente interverrà in danno sulla frana di via Zanelli – ha detto il primo cittadino nelle comunicazioni di inizio seduta -. Un atto prodromico all’approvazione della progettazione esecutiva, che avverrà in in settimana, per poi dopo dare avvio all’iter di gara. E, come comunicato più volte, anche in occasione dell’assemblea pubblica di presentazione del progetto, il termine per l’avvio dei lavori di messa sicurezza sarà la fine di novembre”.

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