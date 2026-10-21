Finale, l’errore e poi il riscatto per Gragnoli: “Grande dimostrazione di forza, questa squadra ha potenziale”

Un buon inizio per Filippo Gragnoli con il Finale. Il portiere ex Lavagnese ha esordito due settimane fa nel 3-3 contro la Sampierdarenese, poi c’è stato il 3-0 alla Praese e domenica il 3-2 all’Albingaunia. Nell’ultima partita un errore sul gol di Diallo, poi il riscatto nella ripresa con una bella parata su Latini. L’estremo difensore ha commentato la gara nel post partita.

Sull’arrivo al Finale: “Ho trovato una società preparata con una struttura solida. Ho avuto da subito buonissime sensazioni. La squadra è giovane e tocca a me, Vittori e Tona che magari siamo più esperti dare una mano agli altri ragazzi. Questo Finale ha molto potenziale e tanti giocatori che si possono mettere in mostra”.

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