Finale, Tona esalta la sua squadra: “Sappiamo anche sporcarci le mani, dato un bel segnale a tutti”

Il Finale vince 3-2 contro l’Albingaunia in una sfida tra piazze storiche e guida il campionato di Promozione. I giallorossoblù la spuntano in una partita pazza, ricca di colpi di scena. Ne ha fatto parte solo per poco il capitano Marc Tona, uscito nei primi minuti per un problema fisico. Dopo però ha supportato la squadra dalla panchina e ha commentato il match ai nostri microfoni.

Dichiara Tona sull’infortunio: “Purtroppo ho avuto un fastidio che porto avanti dalla scorsa settimana. Mi si è indurito il muscolo e allora ho preferito uscire. Quest’anno abbiamo una rosa molto lunga, era giusto che entrasse qualcuno al 100%”.

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