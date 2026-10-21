Genova incontra Shanghai, ricevuta una delegazione a Tursi: focus su turismo e cultura

Genova. Il Comune di Genova ha accolto a Palazzo Tursi una delegazione dello Shanghai Municipal Administration of Culture and Tourism, l’amministrazione municipale per la Cultura e il Turismo di Shanghai, guidata da Lu Jiangtao, direttore Sviluppo Risorse Turismo e Cultura. Ad incontrare la delegazione c’erano l’assessora al Turismo, Commercio e Marketing territoriale Tiziana Beghin e i rappresentanti di varie direzioni del Comune.

“Questo incontro è il frutto concreto del lavoro che portiamo avanti nelle fiere e sui mercati internazionali – dichiara Beghin -. Shanghai e Genova sono due città di porto, aperte al mondo per vocazione. Abbiamo presentato una Genova che cresce, che piace alla stampa internazionale e che offre opportunità anche a chi vuole investire. Il dialogo con la delegazione di Shanghai può diventare una collaborazione stabile, sul turismo e non solo”.

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