Gli studenti occupano il Gastaldi: “Paghiamo il riarmo mentre le finestre delle scuole crollano”

Genova. “Andiamo a scuola con tetti e finestre che crollano, mentre il governo finanza riarmo e guerra”. Questa una delle rivendicazioni rilanciate dagli studenti dell’istituto superiore Gastaldi che, questa mattina, hanno occupato la sede di via Dino Col, insieme al collettivo Osa.

“Complici e solidali con gli studenti del Gastaldi, con cui questa mattina abbiamo occupato la sede di Via Dino Col – si legge nel comunicato diffuso sui social da Osa – Siamo gli studenti che pagano il prezzo dei tagli all’istruzione, che vanno a scuola con tetti e finestre che crollano. Siamo quelli che subiscono la riforma “4+2” dei tecnici, che ci ha tagliato le ore e aziendalizzato le nostre scuole. Siamo quelli che ogni giorno pagano il prezzo del riarmo e della guerra, tutto, dalla benzina al cibo, a prezzi sempre più cari“.

» leggi tutto su www.genova24.it