Gru portuali Lsct, la Filt Cgil: “Servono tempi certi per interventi e rinnovo delle attrezzature”

“L’incontro di oggi con Lsct, svolto sotto la regia dell’Autorità di sistema portuale, ha consentito di fare il punto sulle criticità legate all’usura delle gru del porto della Spezia. L’azienda ha illustrato gli interventi programmati, ma resta la sensazione che si sia costretti a rincorrere problemi che avrebbero dovuto essere affrontati per tempo”. Lo dichiara Stefano Bettalli, segretario generale della Filt Cgil della Spezia, al termine dell’incontro tra azienda e organizzazioni sindacali.

“Sul piano strutturale, dopo le verifiche commissionate tre anni fa a società specializzate tedesche e olandesi, Lsct ha recentemente affidato ulteriori ispezioni all’Istituto italiano della saldatura. Gli audit hanno evidenziato criticità sulle quali l’azienda sta intervenendo progressivamente. La maggior parte delle gru – riferisce Bettalli – sarà smontata, trasferita a Piombino per essere ricondizionata e successivamente rimontata nello scalo spezzino. L’azienda presenterà a breve un cronoprogramma degli interventi, anche per garantire la gestione in sicurezza degli impianti che continueranno a operare in attesa del ricondizionamento. Sul fronte della manutenzione, prendiamo atto delle sei assunzioni già effettuate e delle ulteriori 26 previste per il 2027. È positivo anche il coinvolgimento della Scuola nazionale trasporti e logistica e dell’Istituto tecnico industriale per affrontare la difficoltà nel reperire personale specializzato. Ma è indispensabile rafforzare rapidamente gli organici per garantire manutenzioni adeguate e condizioni di sicurezza”.

“Resta una forte perplessità sui tempi del rinnovo delle gru: ci saremmo aspettati la sostituzione degli impianti ben prima del 2035, data oggi indicata dall’azienda. Non possiamo permetterci che il porto continui a lavorare per altri nove anni inseguendo le criticità di strutture ormai usurate. La sicurezza dei lavoratori e l’efficienza dello scalo devono essere priorità assolute. Dall’incontro sarà redatto un verbale e valutiamo positivamente la decisione dell’Autorità di sistema portuale di mantenere aperto il tavolo istituzionale, assumendo un ruolo di garanzia. Come Filt Cgil continueremo a vigilare affinché agli impegni annunciati seguano interventi concreti, verificabili e con tempi certi”, conclude Bettalli.

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