Il cronista genovese Marco Grasso fermato dalla polizia a Montecarlo, seguiva l’evento di un’organizzazione israeliana

Genova. “Il Cdr del Fatto esprime piena solidarietà al collega Marco Grasso fermato domenica sera dalla polizia di Montecarlo, portato in commissariato e poi rilasciato, mentre seguiva, dalla piazza pubblica antistante il Casinò, l’ingresso degli ospiti all’evento dell’organizzazione israeliana Keren Ayeshod“. Così in una nota pubblicata martedì 20 ottobre 2026 il Comitato di redazione del Fatto Quotidiano.
Il Cdr specifica poi che si trattava di un “evento di interesse giornalistico dato che si tratta della più grande organizzazione finanziatrice di Israele. Denunciamo inoltre che il collega è stato prima interrogato con irricevibili domande da parte di ben due pattuglie della polizia riguardanti le generalità dei genitori. Ribadiamo che i cronisti del Fatto continuano a svolgere il proprio lavoro senza lasciarsi intimidire, nel rispetto e nell’esercizio delle prerogative giornalistiche”.