Klee-Barabino, dopo l’agitazione dei docenti gli studenti occupano la sede delle Battistine

Genova. Continua ad aggiornasi l’elenco delle mobilitazioni studentesche di queste ore. Dopo l’occupazione del Gastaldi di questa mattina, anche gli studenti del Klee Barabino hanno occupato la sede delle Battistine.

“Dalla francia alle occupazioni in tutto il paese, manteniamo l’agitazione in ogni singola scuola verso lo sciopero generale del 30 ottobre – si legge nel volantino diffuso da Osa – non è più possibile accettare una scuola pubblica che non ha più niente. Il dilagante definanziamento di ogni settore pubblico compresa l’istruzione si sta facendo sentire ora più che mai, le aule cadono a pezzi, manca qualsiasi genere di materiale, da quello artistico a quello igienico, persino andare in gita sembra impossibile”.

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