Liceo del Made in Italy, Flc Cgil: “Siamo contrari, non capiamo perché la Regione si accanisca”

Genova. La Federazione Lavoratori della Conoscenza della Liguria è contraria all’istituzione del liceo del Made in Italy e “apprende con stupore le dichiarazioni a mezzo stampa della vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Scuola Simona Ferro sull’unanimità della decisione assunta nell’ultima riunione del comitato regionale istruzione e formazione.

“Sul piano dell’offerta formativa scolastica del prossimo anno la Regione ha confezionato un pacchetto unico e ci ha messi davanti al prendere o lasciare – dichiara Mario Lugaro, segretario generale Flc Cgil Liguria – nella riunione del Crif ci sono state presentate velocemente alcune proposte sull’istituzione di nuove scuole e sul liceo del made in Italy: sulle prime ci siamo espressi in modo favorevole mentre sulle seconde abbiamo espresso la nostra piena contrarietà, ma essendo un pacchetto unico alla fine ci siamo dovuti astenere su tutte le proposte“.

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