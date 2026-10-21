Luca D’Angelo è pronto a ripartire, proverà a salvare la Sampdoria

Luca D’Angelo firmerà giovedì un contratto che lo legherà alla Sampdoria. Finisce la pausa di riflessione dell’ex tecnico aquilotto, che con un anno di ritardo cede alle lusinghe dei blucerchiati, che lo avevano già cercato dopo l’esonero a favore di Roberto Donadoni, ed è pronto a rimettersi in gioco in serie B. Eredita una squadra ai minimi storici, ultima in classifica in serie B e con un ambiente da rigenerare.

Non diversamente da quanto riuscì a fare con lo Spezia nel 2023, quando l’esperimento Massimiliano Alvini durò fino a novembre e dovette interrompersi di fronte agli scarsi risultati e a una classifica che preoccupava. Il subentrante D’Angelo ottenne una salvezza all’ultima giornata e su quelle basi costruì un grande campionato che si fermò in finale play off, a un passo dalla serie A. Occasione importante di rilancio per il tecnico abruzzese, che dopo Pisa e la Spezia continua il suo portolano lungo il Mar Ligure.

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