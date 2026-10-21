Ottobre Rosa: a Savona torna il convegno Lilt dedicato alla prevenzione oncologica

Savona. Un pomeriggio dedicato alla salute, all’informazione e alla prevenzione oncologica. Venerdì 23 ottobre alle 16.30, nella Sala Rossa del Comune di Savona, si terrà il tradizionale convegno promosso da Lilt Savona nell’ambito delle iniziative di Ottobre Rosa, il mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, affronterà i temi della prevenzione e della diagnosi precoce non solo in ambito femminile, ma anche maschile, con interventi rivolti a un pubblico non specialista e finalizzati a fornire informazioni pratiche sull’importanza dei controlli periodici e sugli strumenti oggi disponibili per una diagnosi tempestiva.

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