Palmaria, gli ambientalisti lanciano una raccolta fondi: “Ricorso ritirato, ma il Tar chiede 9mila euro di spese legali”

Circa 9mila euro da pagare per le spese processuali del ricorso al Tar contro il progetto di trasformazione della ex cava Carlo Alberto, sull’isola Palmaria. Legambiente La Spezia e il comitato “Palmaria sì, masterplan no” lanciano una raccolta fondi per sostenere i costi della battaglia legale e chiedono ai cittadini di contribuire per evitare che le spese possano compromettere le future iniziative a tutela del territorio.

Il ricorso era stato presentato contro il progetto che prevedeva la realizzazione di uno stabilimento balneare con ristorante e piscine nell’area della ex cava, all’interno del Parco naturale regionale di Porto Venere e in una zona tutelata anche dalla Rete Natura 2000, nel contesto del sito riconosciuto patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco. Le associazioni – a valle dell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex sindaco Matteo Cozzani – hanno poi ritirato il ricorso prima dell’udienza, ma il Tar ha comunque posto a loro carico le spese di giudizio, su richiesta delle parti resistenti.

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