Ponte della Darsena di Savona, Autorità Portuale: “Riapertura il 30 ottobre. Dal 15 gennaio i lavori di ripristino”

Savona. Il ponte mobile “Sandro Pertini” di Savona riaprirà al transito pedonale il 30 ottobre, con alcune limitazioni al numero di aperture. Il 15 gennaio inizierà l’intervento strutturale di ripristino, per un investimento stimato tra 700 e 800 mila euro e una durata prevista di circa 80 giorni. Ad annunciarlo è Autorità Portuale.

La chiusura del ponte è stata disposta “per tutelare la sicurezza delle persone, nella consapevolezza dei disagi che avrebbe potuto comportare per cittadini e attività commerciali. Una scelta dettata dal senso di responsabilità dell’Autorità di Sistema Portuale, che ha il dovere di garantire la sicurezza delle proprie infrastrutture e di chi le utilizza”.

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